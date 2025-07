Marianella | Inter un attaccante di troppo E se partisse uno tra Lautaro Martinez e Thuram?

Marianella analizza con occhio critico l’attacco dell’Inter in vista della stagione 2025/26, un reparto che sembra pronto a vivere nuovi equilibri. Con l’addio di alcuni big e l’arrivo di giovani promesse, si solleva il dilemma: se partisse uno tra Lautaro Martinez e Thuram, chi potrebbe sopportare la pressione? La domanda apre scenari interessanti, che potrebbero cambiare le sorti nerazzurre. Ma qual è la vera strategia dietro queste mosse di mercato?

Marianella ha espresso il proprio punto di vista sull’attacco dell’Inter in vista della stagione 202526, ponendo interrogativi interessanti alla luce dei recenti movimenti di mercato nerazzurri. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport. TANTI ATTACCANTI – Con l’addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic e l’arrivo di Bonny dal Parma, la rosa offensiva dell’Inter ha cambiato volto. A questi si aggiunge la permanenza di Francesco Pio Esposito, reduce da un’ottima prestazione al Mondiale per Club e ora ufficialmente promosso in prima squadra sotto la guida di Cristian Chivu: «L’Inter ha un attaccante di troppo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marianella: «Inter, un attaccante di troppo. E se partisse uno tra Lautaro Martinez e Thuram?»

