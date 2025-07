Vive la raison! Sul rifiuto di sostenere l’esame orale è un atto politico e si tratta di disobbedienza civile Lettera

Vive la raison! Sul rifiuto di sostenere l’esame orale del 232, Alessandro Iacomino invita a riflettere su una scelta che va oltre il semplice atto scolastico: si tratta di un vero e proprio atto politico di disobbedienza civile. Questa decisione, pur suscitando dibattiti accesi, merita di essere analizzata con un approccio razionale, ponendo l’accento sul valore della consapevolezza e della libertà di scelta. È fondamentale comprendere le motivazioni profonde dietro questa protesta, per aprire un confronto più costruttivo e rispettoso.

inviata da Alessandro Iacomino - Questo non è negli intenti e non vuole essere un articolo che abbia come fine giudicare l’azione di quegli studenti che hanno rifiutato di sostenere la prova orale dell’Esame di Stato, bensì vuole essere la dimostrazione di un approccio razionale alla discussione del fatto, e, in aggiunta, una riflessione sul dibattito che ne è scaturito nel tempo immediatamente successivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

