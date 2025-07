Temptation Island raddoppia | due puntate in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio poi il gran finale

Temptation Island 2025 torna a sorprendere con un format raddoppiato: due appuntamenti intensi prima del gran finale. Dopo la terza puntata, in onda il 17 luglio, il reality si moltiplica, regalando emozioni il 23 e 24 luglio, per chiudere con un finale che promette suspence e colpi di scena il 31 luglio. Non perdere il calendario completo: un’estate all’insegna dell’amore, delle sfide e delle emozioni più forti. Continua a leggere.

Dopo la terza puntata, in onda giovedì 17 luglio, Temptation Island 2025 raddoppia: la quarta puntata sarà trasmessa mercoledì 23 luglio e la quinta giovedì 24, prima del gran finale, previsto giovedì 31. Ecco il calendario completo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

