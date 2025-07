Ventura a tutto tondo sulla Serie A | L’Inter è in una crisi d’identità mentre il Milan è da ricostruire Napoli? Può aprire un ciclo

Giampiero Ventura analizza con passione lo scenario attuale della Serie A, tra crisi di identità dell’Inter, la necessità di ricostruzione del Milan e le possibili prospettive del Napoli. Con il suo sguardo esperto, invita a riflettere sui cambiamenti in atto e sulle potenzialità di una competizione sempre più vibrante. Il calcio italiano è di fronte a un crocevia cruciale: sarà il Napoli a dare il via a un nuovo ciclo?

. Durante un intervento a Marte Sport Live su Radio Marte, l’ex c.t. della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato con entusiasmo del futuro del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, sottolineando le potenzialità della squadra e le mosse in atto sul mercato. L’ex allenatore, che ha seguito da vicino i campionati italiani, ha espresso grande fiducia nel lavoro che il club partenopeo sta svolgendo in questa fase di ricostruzione, aprendo la porta a un ciclo vincente; per poi parlare anche delle situazioni di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com