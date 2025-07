San Siro ieri ascoltata in Procura la soprintendente Caprani | il motivo

Ieri a San Siro si è svolta un’audizione decisiva presso la procura, con la soprintendente Caprani chiamata a chiarire il motivo del vincolo paesaggistico che grava sullo storico stadio. Una mossa che apre uno scenario incerto sul futuro dell’iconico impianto milanese, lasciando tifosi e cittadini col fiato sospeso. La vicenda si infittisce, e il destino di San Siro resta appeso a un filo.

La Procura indaga sul vincolo paesaggistico per San Siro: ascoltata la soprintendente Carpani, il futuro dello stadio resta incerto.

La Procura indaga sul vincolo di San Siro: ascoltata la soprintendente Emanuela Carpani. C'è un'ipotesi di reato Un’ipotesi di reato c’è, e va cercata nelle pagine del codice che disciplinano le violazioni in materia di alienazione dei beni culturali. Vai su X

Stadio San Siro, dubbi sull’età per il vincolo: in una foto del 1955 si vede il secondo anello - Sarà chiesta la verifica annunciata da Giuli sulla data dei 70 anni per la tutela: la procura si rivolge al Ministero ... Da milano.repubblica.it