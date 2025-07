Moggi sulle tensioni Inter | Polveriera? La colpa è di Lautaro Martinez che ha destabilizzato lo spogliatoio

Luciano Moggi approfondisce le recenti tensioni nell’Inter, dichiarando: «La polveriera è colpa di Lautaro Martinez, che ha destabilizzato lo spogliatoio». L’ex dirigente juventino analizza le dinamiche interne e il futuro di Hakan Calhanoglu, offrendo uno sguardo critico sulla situazione attuale. La sua opinione suscita riflessioni importanti sul possibile impatto di queste tensioni sulla competitività della squadra e sulle strategie da adottare per ristabilire l’armonia.

Moggi sulle tensioni: «Polveriera Inter? La colpa è di Lautaro Martinez che ha destabilizzato lo spogliatoio». Le dichiarazioni dell’ex Juve. Intervenuto ai microfoni di Netweek Calcio Show, l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha condiviso la sua visione sulla situazione che sta attraversando l’ Inter, in particolare sulle tensioni interne e sul futuro di Hakan Calhanoglu. Moggi ha analizzato anche il contesto di mercato che vede coinvolti l’ Inter e il Galatasaray, collegando le due trattative con il futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Le trattative legate a Osimhen e Calhanoglu Moggi ha sottolineato un aspetto interessante: «Se il Galatasaray va a spendere 75 milioni per Osimhen, non credo proprio che possa dare i soldi che chiede l’Inter per Calhanoglu». 🔗 Leggi su Internews24.com