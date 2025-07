Inter addio ad un pilastro di Inzaghi | Chivu spiazzato

L’Inter, in pieno restyling dopo una stagione senza trofei, si prepara a dire addio a un pilastro di Inzaghi, con Chivu sorpreso e spiazzato. La strategia nerazzurra si evolve tra nuovi acquisti e partenze inaspettate, mentre il club punta a rinvigorire la rosa. La domanda che aleggia è: quali cambiamenti porteranno a un nuovo impulso? Il mercato nerazzurro promette ancora sorprese e reinvenzioni, trasformando il futuro del club.

Il club nerazzurro continua nel restyling sul mercato dopo la fine della scorsa stagione con zero titoli: non solo Calhanoglu, un altro pilastro di Inzaghi può salutare Inter, addio ad un pilastro di Inzaghi: furia Chivu (Ansa Foto) – SerieAnews Da un lato, il mercato in entrata dell'Inter si fa sempre più interessante con nuovi acquisti già siglati per un totale di 60 milioni di euro. Sucic, Luis Hernandez e Bonny sono stati presi per rinforzare il reparto offensivo e il centrocampo, ma ora i nerazzurri devono fare i conti con il bilancio. L'obiettivo è chiaro: fare cassa, e per farlo, bisognerà pensare a qualche sacrificio.