AEW | Dustin 3 Belts a sorpresa vince il titolo TNT

In un sorprendente colpo di scena a AEW All In, Dustin Rhodes conquista il titolo TNT passando attraverso un emozionante fatal four way che ha coinvolto Kyle Fletcher, Sammy Guevara e Daniel Garcia. La notizia dell’infortunio di Adam Cole e il suo commovente discorso sul ring hanno aggiunto un’ombra di tristezza alla serata, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ora, i protagonisti devono affrontare forse il momento più difficile della loro carriera…

La notizia dell’infortunio di Adam Cole, e soprattutto il suo discorso sul ring, in cui ha lasciato intendere che potrebbe anche essere costretto a ritirarsi, ha lasciato una nube di tristezza sul match per il titolo TNT, che nel frattempo è diventato un fatal four way che, oltre a Kyle Fletcher, ha visto coinvolti Sammy Guevara, Dustin Rhodes e Daniel Garcia. A loro l’arduo compito di seguire forse il momento più duro della serata di All In Texas e di convincere il pubblico, sotto schock per la notizia, a tornare a fare il tifo per l’azione sul ring. Nuovo campione a sorpresa. E il modo miglior per farlo, avrà pensato Tony Khan, è far vincere a sorpresa uno dei wrestler più amati della compagnia: Dustin Rhodes, infatti, è riuscito nell’impresa di vincere il suo primo titolo singolo in AEW e di diventare incredibilmente triplo campione – dato che al momento è anche campione di coppia e di trio in ROH. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Dustin 3 Belts, a sorpresa vince il titolo TNT

In questa notizia si parla di: dustin - belts - sorpresa - vince

Amici 23, una sorpresa per Dustin: i genitori e la sorella gemella ... - Nel daytime di Amici 23, continuano le sorprese per i finalisti e questa volta tocca a Dustin: il ballerino riabbraccia i genitori e la sorella gemella giunti direttamente dall'Australia per lui! Riporta comingsoon.it

Dustin Hoffman, la voce del maestro: "Insegno a un panda come si vince" - Caro Dustin Hoffman, quali difficoltà ha incontrato durante il doppiaggio del Maestro Shifu? Scrive ilgiornale.it