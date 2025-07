Milan Allegri all’evento BMW | Tornare in rossonero è una cosa fantastica

Un ritorno atteso e carico di emozione: Allegri torna a calcare il nostro palcoscenico rossonero, raccontando il suo viaggio e la passione che lo lega al Milan durante l’evento BMW. Una occasione unica per scoprire i retroscena di una carriera straordinaria e le aspirazioni future di uno degli allenatori più stimati nel mondo del calcio. La sua voce, ora più che mai, risuona forte e chiara: il sogno di riconsolidare il successo milanista è vivo e vibrante.

Il CorSport in edicola stamattina riporta le dichiarazioni rilasciate da Allegri sul suo ritorno al Milan durante l'evento dello sponsor BMW. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri all’evento BMW: “Tornare in rossonero è una cosa fantastica”

In questa notizia si parla di: milan - allegri - evento - tornare

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

"Tornare al Milan è fantastico": queste le parole pronunciate da Allegri all'evento organizzato da BMW ? Il tecnico ha poi chiara la strada da percorrere per guadarsi il rispetto di un "brand mondiale" come il Milan #ACMilan #SpazioMilan Vai su Facebook

? Allegri all’evento BMW: «Tornare al Milan è fantastico. Con Tare e Furlani c’è unità di intenti. Ma contano i fatti: sul campo dobbiamo lavorare con serietà, professionalità e portare risultati. Il Milan merita rispetto» #Milan #Allegri Vai su X

Massimiliano Allegri: “Per me tornare al Milan è una cosa fantastica”; Milan, Furlani: Dobbiamo vincere!. Tare: Ecco perché abbiamo scelto Allegri; Allegri: Tornare al Milan è fantastico, conta il risultato. Poi il retroscena di Tare sulla scelta.

Allegri: “Per me tornare al Milan è stata una cosa fantastica” - Julian McMahon, attore australiano celebre per i suoi ruoli in serie come Nip/Tuck e Streghe, è morto lo scorso 2 luglio 2025 a Clearwater, in Florida a causa di metastasi al polmone partite da un ... Da msn.com

Tare racconta come ha portato Allegri al Milan: "Siamo andati a Lugano a incontrarlo, 2-3 ore per capire" - Il ds del Milan svela i retroscena sulla scelta di Allegri come nuovo allenatore: "Non ci sono stati dubbi, incontro piacevole". Scrive msn.com