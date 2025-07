Xhaka Juve smentite totali sull’interesse per il centrocampista! Ha un’offerta dall’Arabia ma… Cosa sta accadendo

Le voci su un possibile interesse della Juventus per Granit Xhaka si sono intensificate, ma le smentite ufficiali sono arrivate con forza. Secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Moretto, il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen non rientra nei piani dei bianconeri, che ora valutano altre opzioni per rinforzare il reparto. La situazione resta in evoluzione, ma una cosa è certa: il mercato juventino continua a sorprendere e a riservare nuovi colpi.

