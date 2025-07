WWE | Ecco chi ha vinto tra Sol Ruca e Izzi Dame per il titolo Nord Americano a Great America Bash

Nel vibrante mondo della WWE, il Great American Bash ha regalato emozioni intense e sorprese inattese. La campionessa Sol Ruca ha difeso con successo il NXT Women’s North American Championship contro Izzi Dame, in un match ricco di colpi di scena e interventi decisivi. Ma la sfida è appena iniziata: la stable The Culling, guidata da Izzi Dame, punta ora al suo primo grande traguardo. Chi salirà sul tetto del successo? La risposta si prepara a scintillare nei prossimi appuntamenti!

La campionessa supera Izzi Dame a Great American Bash. Sol Ruca ha difeso con successo il NXT Women's North American Championship contro Izzi Dame a Great American Bash, in un match che ha visto le interferenze delle rispettive alleate trasformarsi in un fattore decisivo. The Culling cerca il primo oro. La stable The Culling, guidata da Izzi Dame, puntava a conquistare il suo primo titolo nella NXT. L'acquisizione di Tatum Paxley sembrava aver dato nuova linfa al gruppo, soprattutto dopo che proprio la Paxley aveva aiutato la Dame a schienare la campionessa in un precedente tag team match. Un inizio caotico con immediate interferenze.

