Giuliacci | l' anticiclone africano torna a farci visita Dove riesplode il caldo

L'anticiclone africano si appresta a tornare a dominare il nostro clima, portando ancora una volta il caldo intenso che tanto amiamo. Ma attenzione: non mancheranno i consueti temporali lampo, tipici di questa stagione. Secondo meteogiuliacci.it, la prossima settimana promette temperature gradevoli che ricordano le estati di una volta. Tuttavia, un'altra ondata di calore si sta avvicinando, pronta a travolgere l'Europa e il Mediterraneo con masse d'aria infuocate.

L'anticiclone africano "torner√† a farci visita", ma non mancheranno "i soliti temporali lampo". Lo anticipa il team di meteogiuliacci.it, che diffonde le previsioni meteo per la settimana in arrivo. In questi ultimi giorni,¬†"temperature gradevoli" stanno facendo conoscere a gran parte degli italiani "le estati di una volta", sottolineano.¬†Una nuova ondata di caldo, tuttavia, sta per travolgere l'Europa e il Mediterraneo "con masse d'aria che si muoveranno dal deserto del Sahara verso il vecchio continente".¬† ¬† ¬† La svolta √® attesa gi√† per la giornata di luned√¨ 14 luglio. Una massa d'aria calda "porter√† tanto sole e un aumento delle temperature". 🔗 Leggi su Iltempo.it