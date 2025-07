Calciomercato Milan Miguel Gutierrez può arrivare? Un aspetto frena tutto

Il calciomercato del Milan si accende con il nome di Miguel Gutierrez, giovane talento in ascesa. Tuttavia, un dettaglio importante sta frenando la conclusione della trattativa, lasciando tifosi e addetti ai lavori in attesa di sviluppi. Riuscirà il club rossonero a sbloccare la situazione e portare l'utopico talento in rossonero? Restate sintonizzati, perché le sorprese non sono finite qui.

Miguel Gutierrez è uno dei nomi accostati al Milan in questa sessione di calciomercato: un aspetto potrebbe però frenare il suo arrivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Miguel Gutierrez può arrivare? Un aspetto frena tutto

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - miguel - gutierrez

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Gutierrez, il terzino versatile che fa gola al #Milan dopo l'oro di Parigi #SempreMilan Vai su Facebook

? #Milan #CalcioMercato #TransferNews Vai su X

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: Gli azzurri ancora interessati all'ex Real Madrid; Juventus su Miguel Gutierrez del Girona: occhio alla clausola pro Real Madrid; Milan, chi prendi al posto di Theo? I nomi suggeriti dagli algoritmi.

Calciomercato, Vlahovic-Juventus: la complicata exit strategy. Milan beffato da Mourinho e l'offerta araba che spaventa il Diavolo - Rumor - I bianconeri vorrebbero arrivare a una risoluzione anticipata del contratto (che scade nel giugno 2026 e prevede 12 milioni netti d'ingaggio in quest'ul ... Secondo affaritaliani.it

Gutierrez Juve, l’esterno del Girona scala posizioni: piace a Tudor per due principalmente per due motivi. Le ultimissime - Gutierrez Juve, l’esterno di proprietà del Girona scala posizioni: piace a Tudor per due principalmente per due motivi. Segnala juventusnews24.com