Agricoltura il governo fa quadrato con 17 paesi per salvare il badget Ue

In un contesto di incertezza e tensione, il governo italiano si schiera compatto con 17 paesi europei per salvaguardare il budget della Politica Agricola Comune. Il verdetto, atteso tra poche ore e ufficializzato il 16 luglio, potrebbe ridefinire le risorse destinate a sostenere gli agricoltori e lo sviluppo rurale. Ma le prossime decisioni potrebbero aprire scenari inaspettati, influenzando il futuro del settore agricolo europeo.

Il verdetto, almeno non ufficiale, sul futuro delle risorse della Politica agricola comune (Pac) potrebbe arrivare nelle prossime ore, per poi essere ufficializzato il16 luglio prossimo. Ma. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Agricoltura, il governo fa quadrato con 17 paesi per salvare il badget Ue

