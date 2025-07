Wimbledon | Sinner all’assalto di Alcaraz Per batterlo dopo due sconfitte

Il 2025 si avvia verso il suo epilogo tennistico con una sfida attesa e appassionante: la rivincita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Wimbledon. Dopo le emozionanti battaglie di quest'anno, il duello si riconferma come uno dei più avvincenti degli ultimi tempi. Domenica 13 luglio alle 17, un nuovo capitolo verrà scritto sul campo londinese, deciso a scrivere il nome del campione dell’ultimo Grande Slam.

Cala il sipario sul terzo torneo del Grande Slam del 2025. Gli Australian Open li ha vinti Jannik Sinner, il Roland Garros Carlos Alcaraz, battendo in finale proprio l'azzurro. Wimbledon vedra' nuovamente uno tra l'italiano e lo spagnolo sollevare un trofeo Major. Sarà la rivincita, domenica 13 luglio 2025 alle 17, del recente ed epico ultimo atto di Parigi, che ha visto il 22enne iberico conquistare il Roland Garros per la seconda volta in carriera, dopo tre match point salvati e uno svantaggio di due set recuperato

