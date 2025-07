Marvel Rivals la Stagione 3 | The Abyss Awakens è ora disponibile ecco le novità principali

La terza stagione di Marvel Rivals, intitolata The Abyss Awakens, è finalmente disponibile, portando emozioni e novità per i fan più appassionati. Tra i protagonisti, Jean Grey alias Phoenix si distingue come nuovo eroe Vanguard, pronto a scatenare poteri infuocati contro gli avversari. Con l’atteso arrivo di Blade a metà stagione, il gioco si arricchisce di contenuti emozionanti e strategie da scoprire. Preparati a vivere un’esperienza senza precedenti nel mondo Marvel!

La Stagione 3 di Marvel Rivals, intitolata The Abyss Awakens, è ufficialmente ora disponibile e porta con sé una carica di contenuti inediti per tutti i fan del gioco competitivo targato NetEase. Al centro dell'azione troviamo Jean Grey alias Phoenix, nuovo eroe della categoria Vanguard, capace di scatenare devastanti attacchi di fuoco sui nemici. Il secondo eroe previsto per questa stagione, Blade, arriverà con un aggiornamento a metà stagione, ma l'hype è già alle stelle. Tra le novità più importanti c'è la nuova mappa Klyntar: Celestial Husk, ambientata in un'area dominata dal conflitto cosmico tra Phoenix, Knull e la nuova Regina in Nero, Hela.

