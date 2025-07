Zalewski scherza con Thuram sul numero di maglia | Resti con il 59? No prendo il numero 9 Tornato il sereno?

Dopo le tensioni recenti nell’Inter, Marcus Thuram ha deciso di portare un sorriso tra i compagni, scherzando sul suo numero di maglia. Con una battuta ironica su Resti e il cambio dal 59 al 9, il francese sembra aver contribuito a ristabilire l’armonia nel team. Un gesto che dimostra come un po’ di leggerezza possa fare miracoli in momenti di difficoltà. La serenità è tornata? Sembrerebbe di sì...

Dopo le tensioni interne generate dalle parole di Lautaro Martinez e la risposta di Hakan Calhanoglu, che avevano creato un certo clima di discordia tra i giocatori dell' Inter, è stato proprio Marcus Thuram a portare un po' di leggerezza e buonumore all'interno del gruppo. L'attaccante francese, che si sta godendo le vacanze estive, ha deciso di farsi notare sui social con il suo spirito da "disturbatore" nei confronti dei suoi compagni di squadra. Il primo episodio di questa sua "missione" è stato un commento sotto il post di Lautaro Martinez, in cui Thuram ha scherzato sulle capacità natatorie dell'attaccante argentino, dando vita a una battuta che ha strappato un sorriso a tutti.

Il numero uno del tennis mondiale regala una racchetta al Pontefice e scherza su una partita improvvisata. Tra battute e sorrisi, un incontro speciale che unisce sport e fede - ...Jannik Sinner ha condiviso un momento unico, dove sport e fede si intrecciano. Tra risate e un regalo speciale, una racchetta, il campione ha creato un legame inaspettato con il Papa.

