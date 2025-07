Wimbledon continua l' era dei Big Two | chi vincerà tra Sinner e Alcaraz?

Domani, il campo di Wimbledon sarà teatro di uno scontro epico tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti della corsa al trofeo del terzo grande slam del 2025. Dopo gli intensi duelli di inizio stagione, la domanda rimane: chi tra i due campioni solleverà il prestigioso trofeo? La sfida promette emozioni forti e una nuova pagina nella storia del tennis. Chi avrà la meglio questa volta?

Domani calerà il sipario sul terzo torneo del Grande Slam del 2025. Gli Australian Open li ha vinti Jannik Sinner, il Roland Garros Carlos Alcaraz, battendo in finale proprio l'azzurro. Wimbledon vedrà nuovamente uno tra l'italiano e lo spagnolo sollevare un trofeo Major. Sarà la rivincita del recente ed epico ultimo atto di Parigi, che ha visto il 22enne iberico conquistare il Roland Garros per la seconda volta in carriera, dopo tre match point salvati e uno svantaggio di due set recuperato. Dopo l'era dei Big Three Djokovic-Nadal-Federer (Four per qualche tempo con Murray) è iniziata nel 2024 ufficialmente l'era dei Big Two Sinner-Alcaraz.