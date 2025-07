Luciano Moggi attacca Lautaro | È lui il vero problema nello spogliatoio dell’Inter non è Calhanoglu quello che deve andarsene

Luciano Moggi accende le polemiche attorno all’Inter, puntando il dito contro Lautaro Martinez come vero problema nello spogliatoio, non Calhanoglu. Le sue parole svelano un’analisi senza filtri sulle tensioni interne nerazzurre, sollevando dubbi su chi sia davvero la causa del caos. Ma cosa c’è dietro queste accuse e come influiranno sul futuro dell’Inter? Scopriamolo insieme, nel cuore di questa intricata vicenda.

Le parole di Luciano Moggi sul caos nello spogliatoio dell'Inter: secondo l'ex dirigente il colpevole è il capitano nerazzurro Luciano Moggi torna a parlare e lo fa con la consueta schiettezza, puntando il dito contro le dinamiche interne all'Inter. Intervenuto al Netweek Calcio Show, l'ex dirigente bianconero ha analizzato l'intreccio tra il possibile trasferimento di

