Rongier Inter, nuovo club in corsa per il calciatore del Marsiglia? L'ipotesi della Juve per arrivare al centrocampista francese. Il calciomercato entra nel vivo e, mentre si intensificano le trattative, un nome nuovo emerge con forza nel radar della Juve: Valentin Rongier. Il centrocampista francese, attualmente in forza all'Olympique Marsiglia, è stato accostato anche all' Inter come possibile rinforzo per il centrocampo. La valutazione del giocatore non è una novità, ma l'interesse della Juve per Rongier è una svolta interessante, che potrebbe essere legata a diverse dinamiche di mercato. Il profilo di Valentin Rongier Rongier è un centrocampista centrale classe 1993, che vanta un'esperienza consolidata nella Ligue 1, con oltre 270 presenze tra Marsiglia e Nantes.