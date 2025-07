Quintana palio di luglio Fascino senza tempo | oltre mille figuranti per far rivivere il Medioevo

Il palio di luglio di Ascoli, con il suo fascino senza tempo, rivive in un corteo storico che trasporta cittadini e visitatori nel cuore del Medioevo. Oltre mille figuranti, vestiti con abiti d’epoca e animati da passione autentica, hanno dato vita a uno spettacolo emozionante, attirando migliaia di persone nelle suggestive vie del centro. La magia di questa manifestazione si rinnova ogni anno, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di tutti.

Ascoli, 12 luglio 2025 – Un fascino senza tempo, quello rievocato dal corteo storico della Quintana che ieri, in occasione dell'edizione in notturna di luglio, ha richiamato migliaia di persone nelle vie e nelle piazze del centro. Gli oltre mille figuranti, che hanno attraversato la cittĂ muovendo i primi passi alle 19.30 e sfidando il caldo, hanno regalato tantissime emozioni agli spettatori posizionati sia lungo il percorso che all'interno del campo dei giochi. Stregati, dalla meraviglia della Quintana, anche i numerosi turisti che in questo periodo sono in vacanza sotto le cento torri. Diversi i figuranti che hanno suscitato maggiormente la curiositĂ del pubblico.

