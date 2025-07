Mappa dei cantieri dal 14 luglio | strade chiuse deviazioni e modifiche alla viabilità

Scopri la mappa aggiornata dei cantieri dal 14 luglio e pianifica al meglio i tuoi spostamenti. Le opere in corso, legate al nuovo progetto del tram, comportano variazioni alla viabilità in varie zone della città. Per non farti trovare impreparato, ti forniamo tutte le informazioni sulle strade chiuse, deviazioni e modifiche temporanee. Restare aggiornati è fondamentale per muoversi senza stress e con sicurezza. Continue a leggere per conoscere tutti i dettagli.

Proseguono i lavori stradali e i cantieri legati al progetto del tram, con importanti modifiche alla viabilità previste da lunedì 14 luglio in diversi punti della città. Tra chiusure stradali, sensi unici temporanei, deviazioni e restringimenti, i lavori interesseranno sia il centro che le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Mappa dei cantieri dal 14 luglio: strade chiuse, deviazioni e modifiche alla viabilità; Strade a autostrade, tutte le modifiche alla viabilità della settimana; Modifiche alle linee degli autobus e deviazioni per cantieri.

