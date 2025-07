L’Italia conquista il primo posto nella Nations League di volley femminile se… Le combinazioni

L’Italia di volley femminile domina la Nations League, conquistando il primo posto con undici vittorie consecutive e un’impressionante imbattibilità. Le campionesse olimpiche si confermano leader indiscusse, inseguite dal Brasile, pronto a dare battaglia. La sfida è ormai alle porte: chi emergerà come regina del torneo? La tensione cresce, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire chi trionferà in questo emozionante duello.

L’Italia ha infilato undici vittorie consecutive nella Nations League di volley femminile, difendendo la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale itinerante e confermandosi al comando della classifica generale con 11 successi (30 punti, 33-7 il quoziente set). Le Campionesse Olimpiche sono inseguite dal Brasile a quota 10 affermazioni (28 punti) e soltanto le verdeoro possono superare le azzurre quando manca una partita al termine della fase preliminare. Le ragazze del CT Julio Velasco scenderanno in campo ad Apeldoorn per fronteggiare l’Olanda padrona di casa, mentre le sudamericane incroceranno il Giappone a domicilio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia conquista il primo posto nella Nations League di volley femminile se… Le combinazioni

In questa notizia si parla di: italia - nations - league - volley

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League a Lubiana: torna Anzani, cambio tra gli opposti - Vai su X

MEGA RALLIES VNL ITALY-BELGIUM ! Gli scambi più belli e combattuti della sfida della Volleyball Nations League 2025 tra Italia e Belgio ... Vai su Facebook

VNL: l’Italia è invincibile, battuta la Turchia al tiebreak; LIVE Italia-Turchia 1-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: turche avanti nel terzo set, 11-13; Volley, Nations League donne: l'Italia batte la Turchia.

Nations League: l’Italia piega la Turchia al tie-break. Velasco: “Vittoria bella e pesante” - Trascinata da Ekaterina Antropova, oltre che da Paola Egonu, l'Italia ha battuto ad Apeldoorn la Turchia per 3- Segnala sportal.it

Volley, Nations League femminile: l'Italia batte la Turchia 3-2 al tie break - 11) la Turchia conquistando l'11^ vittoria su altrettante 11 partite di Nations League. sport.sky.it scrive