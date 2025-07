Inseguimento tra polizia e ladri di moto in centro a Palermo abitanti in strada per ostacolare gli agenti

Nel cuore pulsante di Palermo, un inseguimento ad alta tensione tra polizia e ladri di moto si è trasformato in un vero e proprio spettacolo cittadino. Gli abitanti del centro, mossi da solidarietà o semplice stupore, si sono involontariamente frapposti tra agenti e sospetti, ostacolando le operazioni di arresto. Un episodio che mette in luce come, a volte, la comunità possa influenzare gli eventi in modo inaspettato.

Alcuni poliziotti sono stati ostacolati degli abitanti del centro di Palermo mentre tentavano di arrestare quattro ragazzi.

