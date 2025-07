In Onda Senaldi sui dazi | Trump? No qual è il problema per l' Italia

problema non riguarda solo l'Italia, ma l'intera Europa, e la situazione potrebbe evolversi in modo diverso da quanto annunciato. La complessità delle trattative e le possibili alternative rendono questa fase decisiva per il nostro futuro economico e commerciale, invitandoci a monitorare attentamente gli sviluppi per tutelare al meglio i nostri interessi.

"I dazi sono una cosa negativa per l'Italia, ma credo che la cifra del 30% non sia definitiva, siamo in una tappa di questa trattativa": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, riferendosi all'ultimo annuncio del presidente americano Donald Trump, che ha deciso di imporre tariffe del 30% all'Unione europea a partire dal primo agosto. Secondo Senaldi, però, "il problema di Palazzo Chigi in questo momento più che Trump è l'Europa. Palazzo Chigi non può negoziare alcunché, è l'Ue che deve negoziare. E mi sembra piuttosto chiaro che Trump non voglia negoziare con un commissario europeo ma con un suo pari, forse Ursula von der Leyen (presidente della Commissione europea, ndr ) o forse con Giorgia Meloni e Friedrich Merz, che rappresentano i Paesi, Italia e Germania, che esportano di più negli Usa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Senaldi sui dazi: "Trump? No, qual è il problema per l'Italia"

