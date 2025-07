Rashford Juventus l’indiscrezione dall’Inghilterra fa sognare i tifosi | cosa c’è di vero dietro le ultime voci

Il possibile arrivo di Marcus Rashford alla Juventus sta accendendo i sogni dei tifosi, alimentati da voci provenienti dall’Inghilterra. L’interesse dei bianconeri per l’attaccante del Manchester United sembra concreto, e le ultime indiscrezioni da Sun Sport alimentano la speranza di un colpo a sorpresa nel calciomercato estivo. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci infuocate? Scopriamolo insieme, analizzando i fatti e le possibilità concrete.

Rashford Juventus, l’indiscrezione dall’Inghilterra fa sognare: tutti gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante. Il calciomercato Juve sta monitorando con attenzione il mercato in Inghilterra, e uno dei nomi più caldi al momento è quello di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra, dal Sun Sport, confermano l’interesse bianconero per il giocatore. Dopo una stagione difficile, culminata con un periodo di prestito al Aston Villa che però ha dato segnali positivi, Rashford è alla ricerca di una nuova sistemazione. Non rientrando nei piani dei Red Devils, l’attaccante classe 1997 potrebbe lasciare Old Trafford durante questa finestra di mercato estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rashford Juventus, l’indiscrezione dall’Inghilterra fa sognare i tifosi: cosa c’è di vero dietro le ultime voci

In questa notizia si parla di: inghilterra - rashford - juventus - indiscrezione

Calciomercato Inter, in Inghilterra insistono: nerazzurri su Marcus Rashford - Le voci di calciomercato continuano a infiammare il panorama calcistico internazionale, e questa volta l’Inter si fa sotto per Marcus Rashford.

Rashford si allontana dal Napoli? Si è offerto alla Juventus, la risposta di Giuntoli; Osimhen al Manchester United, Rashford da Conte a Napoli: mercato bollente; Rashford-Manchester United, è rottura: la verità sul Napoli e la tenazione Arabia Saudita.

Dall'Inghilterra - La Juventus guarda ancora in casa United: idea Rashford - L'indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sun Sport e poi ripreso anche da Tuttosport, la Juventus è tornata. Si legge su ilbianconero.com

Quanto costa Rashford e quando scade il suo contratto - per l'attacco della Juventus porta ancora in casa del Manchester United: in Inghilterra si sta infatti parlando. Secondo ilbianconero.com