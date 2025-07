Scontro totale Gyokeres e Sporting il presidente Varandas | Ecco come si risolverà il tutto se pensano di metterci pressione…

Il braccio di ferro tra Viktor Gyokeres e lo Sporting si fa sempre più intenso: il presidente Varandas si prepara a resistere alle pressioni, determinato a tutelare gli interessi del club. La rottura tra l’attaccante svedese e i Leões ha raggiunto un punto di non ritorno, ma il club portoghese non intende cedere facilmente. Come evolverà questa intricata situazione? Il futuro di Gyokeres potrebbe ancora riservare sorprese.

Gyokeres Juventus: rottura totale con lo Sporting, ma l’affare si complica ulteriormente. Novità sul futuro del bomber svedese - L'affare Gyokeres si fa sempre più complicato, tra rotture e tensioni tra Juventus e Sporting. Il bomber svedese, al centro di un possibile trasferimento, si trova ora in mezzo a una disputa che rischia di far saltare tutto.

Caso Gyokeres, il presidente dello Sporting è durissimo: "Multa salata e scuse al gruppo" - L'attaccante vuole l'Arsenal e non si è presentato in ritiro, il commento alla vicenda di Varandas è senza giri di parole ... Come scrive corrieredellosport.it