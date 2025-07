Bimbo scomparso a Ventimiglia i Carabinieri torchiano il testimone | perquisita la casa sequestrata l’auto Allen ancora non si trova

Il mistero avvolge ancora la scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia. Le indagini dei carabinieri si intensificano: testimoni ascoltati, case perquisite e auto sequestrate. Ora, le speranze sono riposte nelle tracce ritrovate nell’ultima auto vista con l’ultima persona che ha visto Allen vivo. La corsa contro il tempo continua, alla ricerca di risposte e di un lieto fine.

Si cercano nell’auto dell’ultima persona che lo avrebbe visto vivo le tracce di Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni residente a Torino che è scomparso dal camping Por La Mar nella zona di Latte, a Ventimiglia, la sera di venerdì (una precedente versione indicata dagli investigatori lo identificava con il primo nome, rivelatosi poi inesatto, di “Alain”). Dopo aver sentito il testimone, aver perquisito la sua casa e averlo condotto in caserma per sentirlo una seconda volta, i carabinieri hanno infatti sequestrato la Fiat Uno di P.D. – queste le iniziali dell’uomo – per farla esaminare dagli specialisti delle investigazioni scientifiche. 🔗 Leggi su Open.online

