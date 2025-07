4 di Sera Cottarelli | Dazi? A cosa mira davvero Trump

Alle soglie di un possibile scontro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, le parole di Carlo Cottarelli a "4 di Sera" su Rete 4 ci invitano a riflettere: c'è ancora spazio per una negoziazione o siamo ormai vicini a una escalation? In un clima di incertezze, il vero obiettivo di Trump nei dazi resta un interrogativo aperto. Ma cosa si nasconde dietro queste mosse?

"C'è ancora margine di manovra per questi negoziati?": questa la domanda posta a Carlo Cottarelli a 4 di Sera su Rete 4 a proposito dei dazi americani al 30% nei confronti dell'Unione europea a partire dal primo agosto, così come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una lettera indirizzata al Vecchio Continente. "Io spero di sì ma non ne sono più molto convinto", ha risposto l'economista. Cottarelli, dunque, ha espresso i suoi dubbi: "Io ho sempre pensato che questo 30% fosse una tattica di negoziazione, è ancora possibile, però le modalità di questa lettera, l'importo molto più alto del previsto, il fatto che noi abbiamo già concesso molto agli Usa, mi fa pensare che invece in realtà quello a cui mira Trump è semplicemente creare la fortezza America, cioè l'isolazionismo americano: dazi bassi tra Stati Uniti e America Latina e poi il resto del mondo si arrangia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it