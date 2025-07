Volley l’Italia a un passo dal record | la striscia di vittorie consecutive Velasco sfida Barbolini

La Nazionale Italiana di volley femminile sta per scrivere un nuovo capitolo di storia, con una striscia di vittorie consecutive che le avvicina a un record incredibile. Dal 1° giugno 2024, nessuna sconfitta ha scalfito il suo cammino vincente, mentre Velasco sfida Barbolini in un duello epico. Queste azzurre sono ormai un’icona di determinazione e talento, pronte a raggiungere traguardi ancora più elevati. La sfida continua...

La Nazionale Italiana di volley femminile non perde una partita ufficiale dal 1° giugno 2024, quando venne sconfitta dal Brasile al tie-break in un incontro valido per la fase preliminare della Nations League andato in scena a Macao (Cina). Da quel momento le azzurre si sono rivelate imbattibili e hanno infilato addirittura venticinque vittorie consecutive. Nell’ordine: cinque nella fase preliminare e tre nella Final Eight di quella Nations League, sei alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024, undici nella fase preliminare dell’attuale Nations League. La formazione guidata dal CT Julio Velasco si trova ora a una sola lunghezza dallo storico record di vittorie consecutive nella storia della pallavolo italiana: le  26 affermazioni che il gruppo guidato dal CT Massimo Barbolini firmò tra il 2007 e il 2008, il biennio in cui si vinsero gli Europei e si alzò al cielo la Coppa del Mondo, a cui seguì il terzo posto nel World Grand Prix. 🔗 Leggi su Oasport.it