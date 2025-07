Dazn tutto pronto per la finale del Mondiale per club | J Balvin nel grande show all' intervallo

Preparati a vivere un evento imperdibile: la finale del Mondiale per club su DAZN, con J Balvin protagonista dell'intervallo, e un match accessibile gratuitamente e in chiaro ovunque. In Italia, la telecronaca sarà affidata a Pardo con Ambrosini come commento tecnico, mentre in studio Zille, Ferrara, Marcolin e Hernanes offriranno analisi e emozioni. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e musica!

