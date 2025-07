Nuovo look per Dimaro | il prossimo acquisto del Napoli si prepara – FOTO

Il Napoli si prepara a sorprendere i suoi tifosi con un nuovo look in vista del ritiro a Dimaro, mentre si avvicina l’atteso annuncio di Noa Lang. Con un taglio e una barba curati, il talento olandese si appresta a unirsi agli azzurri, portando energia e freschezza alla stagione. La firma è imminente: il futuro dei partenopei si veste di novità, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

Il futuro acquisto del Napoli prepara il nuovo look in vista del ritiro a Dimaro: ecco il taglio e la barba in vista della firma con il club azzurro Ad inizio prossima settimana è previsto l’annuncio dell’acquisto del cartellino di Noa Lang, prontissimo a diventare nuovo calciatore del Napoli. L’attaccante olandese firmerà un contratto di cinque anni con gli azzurri per circa 2,5 milioni a stagione e si giocherà il posto con Neres o un eventuale altro esterno d’attacco. Tra il 14 e il 15 luglio effettuerà le visite mediche a Roma, poi si recherà al centro sportivo di Castel Volturno per conoscere i giocatori e partire insieme al gruppo il 17 luglio per Dimaro, in Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it