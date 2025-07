12 luglio 2017 il ritorno di Antonio Donnarumma a Milanello

Milan, riviviamo il momento del ritorno tra i pali di Antonio Donnarumma nell’era Fassone-Mirabelli, autori di un mercato fuori dalle righe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - 12 luglio 2017, il ritorno di Antonio Donnarumma a Milanello

UFFICIALE – Antonio Donnarumma è un nuovo giocatore del Torino

Antonio Donnarumma: la carriera del fratello di Gigio - Sky Sport - Nel luglio del 2016 la risoluzione di contratto con il Genoa per firmare con la formazione greca dell’Asteras ... Come scrive sport.sky.it

Antonio Donnarumma, che fine ha fatto il fratello di Gigio? Dalle ... - Antonio Donnarumma ha ben nove anni di differenza con il fratello Gigio, infatti il 7 luglio di quest’anno compirà i 33 anni. Si legge su calciomercato.it