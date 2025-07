Infantino al settimo cielo | Il Mondiale per Club è stato un enorme successo iniziata l’era d’oro del calcio Nessun altro torneo si avvicina a queste cifre

Infantino al settimo cielo dopo il successo del Mondiale per Club, che ha registrato oltre 232 milioni di spettatori, segnando un nuovo record nel calcio mondiale. Alla vigilia della finalissima tra PSG e Chelsea, il presidente FIFA ha espresso grande soddisfazione per questa prima edizione, definendola un autentico trionfo che apre le porte a un futuro ancora più emozionante. La manifestazione è destinata a restare nella storia come una svolta epocale nel panorama calcistico internazionale.

Infantino al settimo cielo dopo il Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni del presidente della FIFA. Alla vigilia della finalissima tra PSG e Chelsea, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha tenuto una conferenza stampa per tracciare il bilancio della prima edizione del Mondiale per Club. Infantino ha espresso grande soddisfazione per come si è svolta la competizione, dichiarando che la manifestazione è andata oltre ogni aspettativa, evidenziando l'alto livello delle squadre partecipanti e l'entusiasmo che ha accompagnato ogni fase del torneo. La FIFA ha così celebrato un successo organizzativo e sportivo, che ha attratto l'attenzione globale e a cui ha partecipato la Juve.

