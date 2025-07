Regno Unito oltre 70 arresti in manifestazioni pro Palestine Action

Nel cuore di Londra, l’azione della polizia ha portato all’arresto di 42 manifestanti durante le proteste contro il divieto di Palestine Action, considerata ora organizzazione terroristica dal governo britannico. La tensione è alta mentre le autorità cercano di contenere un’ondata di manifestazioni che riflettono il forte sostegno alla causa palestinese e l’indignazione per le azioni di vandalismo avvenute in una base militare. Gli arresti, tranne uno, sono stati effettuati per assicurare ordine pubblico e sicurezza.

Più di 70 persone sono state arrestate sabato durante le proteste nel Regno Unito contro la messa al bando del gruppo Palestine Action come organizzazione terroristica da parte del governo britannico a seguito di un’irruzione e atti vandalici in una base della Royal Air Force. Arrestate a Londra 42 persone. A Londra, la polizia metropolitana ha dichiarato che nel tardo pomeriggio erano state arrestate 42 persone. Tutti gli arresti, tranne uno, sono stati effettuati per aver manifestato sostegno a un’organizzazione vietata, che secondo la polizia include il canto di slogan, l’uso di indumenti o l’esposizione di articoli come bandiere, cartelli o loghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, oltre 70 arresti in manifestazioni pro Palestine Action

