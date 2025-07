AEW | Jojo Offerman la moglie di Bray Wyatt si esibisce a sorpresa ad All In con tanto di lucciole

Un momento indimenticabile ad All In Texas, dove l’emozione ha raggiunto il suo apice: Jojo Offerman, moglie di Bray Wyatt, si è esibita in una sorprendente performance musicale, accompagnata da un suggestivo spettacolo di lucciole che formavano il logo di Bray sullo schermo. Un gesto carico di sentimento e ricordo, che ha emozionato tutti i presenti e rafforzato il legame tra passato e presente nel mondo del wrestling. Jojo Offerman is singing...

Bel momento ad All In Texas, quando, come parte dell’ingresso di Swerve Strickland sul ring, si è presentata sullo stage la vedova di Bray Wyatt Jojo Offerman, che si è esibita in un breve brano musicale. La canzone, che ha preceduto l’ingresso di Swerve Strickland sul ring, è stata accompagnata dall’animazione di alcune lucciole sullo schermo dietro di lei, che andavano a formare, in modo molto sfumato, il logo di Bray. Jojo Offerman is singing "Ain't Nobody!" for Swerve #AEWAllIn pic.twitter.comcfEqq1MBYx — Fightful Wrestling (@Fightful) July 12, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Jojo Offerman, la moglie di Bray Wyatt, si esibisce a sorpresa ad All In con tanto di lucciole

