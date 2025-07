Acerbi rompe con l’Inter | sostituito a sorpresa per Chivu

L’Inter sorprende tutti – Acerbi, figura chiave sotto Inzaghi, potrebbe essere prossimamente sostituito a sorpresa da Chivu. La relazione tra il calciatore e il club non è mai stata idilliaca, e con l’addio di Inzaghi all’Al-Hilal, la situazione si fa complessa. Tra clausole contrattuali e nuove strategie, il futuro di Acerbi all’Inter pende da una delicata decisione, lasciando intendere che…

Dopo essere stato uno degli uomini chiave della formazione di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi potrebbe essere scaricato dall’Inter. Tra il calciatore ed il club non c’è mai stato questo rapporto idillico, ed il fatto che il tecnico sia andato via, all’Al-Hilal, complica ulteriormente i discorsi fra le parti. In più c’è da notificare la presenza di una clausola all’interno del suo contratto che permetterebbe ai nerazzurri di liberarsene senza troppi fronzoli, scenario sul quale la dirigenza starebbe cominciando a lavorare insieme a Christian Chivu, che in tutto questo avrebbe anche già individuato nel calciomercato il calciatore con il quale andare a sostituire Acerbi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Acerbi rompe con l’Inter: sostituito a sorpresa per Chivu

In questa notizia si parla di: acerbi - inter - chivu - rompe

Zanetti Inter, parole da brividi sulla semifinale col Barcellona: ecco come ha reagito al gol di Acerbi. E sulla parata di Sommer… - Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in merito alla semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Si prepara all'esordio al Mondiale per Club FIFA l'Inter di Christian Chivu Il nuovo allenatore nerazzurro è alle prese con la prima formazione da schierare, con Thuram e Lautaro Martinez coppia d'attacco La prima sfida sarà contro i messicani del Monter Vai su Facebook

L’Inter rompe il silenzio su Acerbi: “Vogliamo quanto prima un confronto con lui”; Acerbi rompe con l’Inter: sostituito a sorpresa per Chivu; Chivu a SM: Vittoria che rompe negatività, farò di tutto per far stare bene i miei giocatori.....

Acerbi rompe con l’Inter: sostituito a sorpresa per Chivu - Dopo essere stato uno degli uomini chiave della formazione di Simone Inzaghi, Francesco Acerbi potrebbe essere scaricato dall'Inter. Lo riporta calciomercato.it

Clamoroso Acerbi, rescissione con l’Inter e ritorno al Milan: “Allegri ci pensa” - Acerbi addio Inter con la risoluzione del contratto in scadenza tra un anno. Da calciomercato.it