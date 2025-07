Accusa un forte dolore ad un arto inferiore | escursionista soccorsa

Durante una suggestiva escursione lungo il sentiero 00 a La Posa, nel cuore di San Godenzo, una coppia di escursionisti si è trovata improvvisamente in difficoltà: la donna ha accusato un forte dolore a un arto inferiore, bloccando il proseguimento dell’avventura. L’intervento tempestivo del Soccorso Alpino ha permesso di garantire sicurezza e assistenza rapida, dimostrando ancora una volta come la preparazione e la collaborazione siano fondamentali per affrontare ogni emergenza in natura.

Intervento del Soccorso Alpino a La Posa, nel comune di San Godenzo per recuperare una coppia di escursionisti. I due stavano compiendo l'escursione lungo il sentiero 00 quando poco prima del Capanno di Citerna la donna ha accusato un forte dolore ad un arto inferiore che le ha impedito di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

