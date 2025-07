Cristiano Ronaldo lo yacht per le vacanze è meraviglioso! Eccolo a Mallorca

Cristiano Ronaldo conquista ancora una volta l’attenzione, questa volta con un’immagine di puro lusso a Mallorca. A bordo di uno splendido yacht di 27 metri, il campione portoghese e Georgina Rodriguez vivono le vacanze estive tra momenti di relax e stile senza pari. Tra panorami mozzafiato e comfort esclusivi, il loro soggiorno rappresenta il massimo dell’eleganza. Guarda il video e lasciati stregare da questa estate da sogno.

Il campione portoghese negli ultimi giorni è stato avvistato più volte a Mallorca, dove sta trascorrendo le vacanze estive, in compagnia di Georgina Rodriguez, a bordo di uno yacht di 27 metri. Tra palestre, solarium, piscina e pranzi con vista, il lusso è estremo. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo, lo yacht per le vacanze è meraviglioso! Eccolo a Mallorca

