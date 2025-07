Chi è Rongier l’ultimo nome del Marsiglia di Tudor | punti di forza e caratteristiche del centrocampista accostato ai bianconeri Tutto quello che c’è da sapere

Valentin Rongier è il nome caldo tra le possibili novità del centrocampo bianconero, e il suo profilo affascina appassionati e addetti ai lavori. Nato nel 1994 a Macon, cresciuto nel settore giovanile del Nantes, Rongier si è affermato come uno dei centrocampisti più completi e affidabili della Ligue 1. Con i suoi punti di forza, tra resistenza e visione di gioco, potrebbe rappresentare la chiave per rinforzare il cuore pulsante della Juventus. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Chi è Rongier, l'ultimo nome del "Marsiglia di Tudor": curiosità e dettagli sul centrocampista francese. Valentin Rongier, centrocampista francese classe 1994, è un giocatore che ha attirato l'attenzione di molti club, incluso il mercato Juve. Nato a Macon, il 7 dicembre 1994, Rongier è un prodotto del settore giovanile del Nantes, dove è cresciuto fin da bambino, trascorrendo ben diciotto anni nel club. La sua carriera con i Canaries ha visto una crescita costante, fino al suo debutto in prima squadra, dove si è subito fatto notare per la sua intelligenza tattica e la capacità di dominare il centrocampo.

Valentin Rongier, 07 Dicembre 1994, è stato inserito all'interno della trattativa, con l'Olimpique Marsiglia, per Timothy Weah; trattasi di un centrocampista centrale, con contratto in scadenza nel 2026, con 270 partite nella Serie A Francese, dunque di grande

