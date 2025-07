Fiorentina il Colpo di Mezzanotte Kean la clessidra corre | adesso la priorità è cedere

Fiorentina in pressing su Moise Kean: il tempo stringe e la clessidra corre, con il mercato che si avvicina alla stretta finale. La priorità ora è blindare l’attaccante, mentre i dirigenti Pradè e Ferrari lavorano senza sosta per trovare la soluzione migliore. Il weekend sarà decisivo: riuscirà la Viola a conquistare il rinnovo e a mantenere il suo colpo di mezzanotte in un contesto di tensione e attesa?

Firenze, 13 luglio 2025 - La Fiorentina spera che il fine settimana trascorra senza scosse sul fronte Moise Kean. Mancano ormai solo tre giorni alla chiusura della finestra utile per attivare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, e il tempo stringe. Il club guarda con ansia a mercoledì, quando – salvo sorprese – potrĂ concretamente proporre il rinnovo del contratto all'attaccante, un'operazione sulla quale Pradè e Ferrari sono al lavoro da settimane. L'offerta che i dirigenti viola intendono presentare potrebbe superare i 4 milioni di euro netti a stagione, cifra resa sostenibile anche grazie ai vantaggi fiscali previsti dal Decreto Crescita.

Kean Fiorentina, tifosi nel panico per il futuro del centravanti viola! Arriva una nuova rivale al tavolo delle trattative - Tifosi della Fiorentina in ansia per il futuro di Moise Kean, centravanti viola autore di una stagione brillante.

