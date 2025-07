Sommer Inter passa la paura? Il Galatasaray può allentare il pressing sul portiere C’è un nuovo obiettivo

Dopo un periodo di incertezza, Sommer Inter può tirare un sospiro di sollievo: il Galatasaray sembra aver rallentato l’assalto per Yann Sommer, concentrando le proprie attenzioni su altri obiettivi dalla Serie A. La strategia dei turchi si sta evolvendo, lasciando spazio a nuove opportunità che potrebbero rivoluzionare il mercato dei portieri. La sfida tra club e sogni di rinforzo sono ancora aperti: quale sarà il prossimo passo? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Sommer Inter, passa la paura? Il Galatasaray può allentare il pressing sul portiere. C’è un altro obiettivo dalla Serie A per i turchi. Il Galatasaray sembra aver momentaneamente messo in pausa la trattativa per l’acquisto di Yann Sommer dall’ Inter, mentre la dirigenza del club turco sta valutando altre opzioni per rinforzare la porta. Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Silvio Okoye, portiere dell’ Udinese. Okoye, classe 1999, ha mostrato delle buone prestazioni con il club friulano e ha attirato l’attenzione dei turchi, che sarebbero disposti a fare un investimento di circa 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, passa la paura? Il Galatasaray può allentare il pressing sul portiere. C’è un nuovo obiettivo

