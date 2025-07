Firenze Pnrr | arrivati i 55 milioni Torselli Fdi | Non sono per lo stadio Funaro | Sì liberano risorse per il Franchi

Firenze riceve 55 milioni di euro grazie ai fondi PNRR, ma non per lo stadio Funaro. La verità svelata dal Governo e spiegata chiaramente è che queste risorse si liberano per finanziare progetti di mobilità, inclusione sociale e riqualificazione delle periferie, lasciando spazio anche per il Franchi. Una buona notizia che dimostra come i fondi europei siano gestiti con attenzione alle reali priorità della città.

“Il Pd ha piagnucolato per mesi accusando il Governo di voler punire Firenze togliendo alla città 55 milioni di risorse europee. La verità - che abbiamo provato a spiegare in tutte le lingue, prima a Nardella e poi alla Funaro - è che il Pd aveva destinato alla riqualificazione dello stadio Franchi risorse che invece l’Europa stanziava per progetti di mobilità, di inclusione sociale, di riqualificazione delle periferie, di realizzazione di scuole o parchi verdi. È questo non era possibile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Pnrr: arrivati i 55 milioni. Torselli (Fdi): “Non sono per lo stadio”. Funaro: “Sì, liberano risorse per il Franchi”

