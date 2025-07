Mondiali di Pallanuoto 2025 il Settebello debutta con una vittoria di misura | la Romania battuta per 17-5

Mondiali di pallanuoto 2025: il Settebello inaugura con una vittoria schiacciante, dimostrando tutta la sua forza e determinazione. La Nazionale Italiana, sotto la guida del Coach Campagna, conquista il primo successo battendo la Romania 17-5 in un match che ha lasciato il segno. Con un Francesco Condemi ispirato che si aggiudica il titolo di miglior giocatore, gli azzurri hanno dato il via a questa prestigiosa competizione con grande stile. Ad assistere sugli spalti e a fare il tifo…

Singapore, 12 luglio 2025 – Un debutto eccezionale quello del Settebello ai Mondiali di Pallanuoto, a Singapore. Nella competizione delle discipline acquatiche, la Nazionale Italiana di Coach Campagna batte la Romania per 17-5 nella prima partita in programma del torneo. I vicecampioni mondiali in carica realizzano una grande gara e Francesco Condemi si prende il trofeo di migliore giocatore della partita. Ad assistere sugli spalti e a fare il tifo per l’Italia della Pallanuoto Maschile, anche Gregorio Paltrinieri, capitano dell’Italnuoto e dell’Italnuoto di fondo, insieme a Barbara Pozzobon e Andrea Filadelli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

