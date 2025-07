Stankovic Inter e Brugge ancora al tavolo | oscilla la clausola per la recompra! – Sky

Le trattative tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic sono in fase di stand-by, con le cifre della clausola di recompra che continuano a oscillare. Dopo l'incontro tra i dirigenti, la situazione rimane incerta, alimentando suspense e aspettative. La questione si fa sempre più intricata: cosa riserverà il futuro di questo affare? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Continuano i dialoghi tra Inter e Club Brugge per il trasferimento di Aleksandar Stankovic. Resta ancora tutto aperto, con le cifre della clausola di recompra che continuano ad oscillare. Ecco i nuovi numeri. LA FORMULA – Dopo la visita dei dirigenti del Club Brugge nella sede nerazzurra, risalente a un paio di giorni fa, la trattativa con l'Inter per Aleksandar Stankovic appare in una fase di stallo. La formula con cui la società olandese vorrebbe ottenere il giovane centrocampista, figlio d'arte del leggendario nerazzurro Dejan, è ormai chiara. Si parla da giorni, infatti, di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.

Tavolieri: “Il Club Brugge resta concentrato su Aleksandar Stankovic come sostituto di Ardon Jashari, con colloqui decisivi previsti con l’Inter nelle prossime 24 ore. I nerazzurri chiedono 10 milioni di euro più una clausola di recompra per chiudere l’operazione Vai su Facebook

