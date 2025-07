Quasi 19 mila accessi in 6 mesi alla mensa di Padre Lino Vignali | Povertà in aumento servono misure straordinarie

I dati sulla mensa di Padre Lino Vignali sono allarmanti: quasi 19 mila accessi in soli sei mesi, con un incremento di 5.000 rispetto allo scorso anno. La crescente domanda evidenzia un aumento delle povertà , anche tra il ceto medio, e richiede risposte immediate. È urgente attuare misure straordinarie per affrontare questa crisi in continua escalation, garantendo sostegno e dignità a chi ne ha più bisogno.

"18.721 accessi da gennaio a giugno alla mensa di Padre Lino, cinquemila in più rispetto allo stesso periodo del 2023. 145 accessi al giorno contro i 120 del 2024 e gli 89 del 2023. Un dato che testimonia la gravità del problema con vecchie e nuove povertà (che toccano anche il ceto medio) che si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

