Juventus rifiutata | scelta la prossima destinazione

Juventus, dopo aver rifiutato una proposta importante, ha già scelto la sua prossima destinazione: un nuovo capitolo si apre con determinazione. Nel frattempo, Milan e Juventus continuano a esplorare opportunità di mercato per rafforzare il centrocampo, reparto cruciale per i rispettivi piani futuri. Tra trattative e sondaggi, il futuro dei bianconeri si sta delineando con decisione, segnalando un deciso cambio di rotta che promette emozioni e novità nell’atteso calciomercato.

Emergono dettagli importanti in merito alla presa di posizione del diretto interessato che non ha particolari dubbi sul suo futuro A caccia di occasioni importanti con cui rinforzare le rispettive mediane, Milan e Juventus hanno cominciato ormai da tempo a sondare diverse piste. A tal proposito, tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dei rossoneri e della ‘Vecchia Signora, impossibile non menzionare il centrocampo. (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo aver definito l’affare Modric e ufficializzato l’arrivo di Ricci, Tare ha alzato il pressing per Jashari. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus rifiutata: scelta la prossima destinazione

In questa notizia si parla di: juventus - rifiutata - scelta - prossima

Napoli, Antonio Conte confermato allenatore: rifiutata la Juventus, resta in azzurro per un altro anno - Antonio Conte resta ufficialmente l'allenatore della SSC Napoli per un altro anno, confermando il suo impegno con il club campano.

Gasperini ha raccontato il retroscena sulla chiamata della Juventus: «Ho la convinzione di aver fatto la scelta giusta. La Roma è lo sviluppo corretto per la mia carriera, per il mio modo di fare calcio e per la possibilità di incidere». Vai su Facebook

Gasperini-Roma, la prima conferenza: “Ho rifiutato la Juve, qui posso incidere davvero; La verità di Conte: Nessun accordo con la Juventus, ho rifiutato categoricamente; De Bruyne ha rifiutato la Juve prima del Napoli: cosa prevedeva la proposta definita poco seria.

La Juventus perde un altro attaccante, stipendio faraonico in Arabia - Arriva la beffa per la Juventus che perde un altro attaccante, perché ora c'è il mercato dell'Arabia Saudita che impazza e tanti talenti stanno lasciando l'Italia per giocare nel campionato saudita ... Si legge su calcionow.it

Juve rifiutata, c’è poco da fare: se ne va all’Inter - Juve rifiutata, c’è poco da fare: se ne va all’Inter 8 Febbraio 2025 di Giuseppe Barone Il mercato in vista della prossima sessione estiva potrebbe infiammarsi. Secondo diregiovani.it