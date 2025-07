AEW | Tra ritorni e sorprese MJF vince il Casino Gauntlet

AEW si conferma come palcoscenico di emozioni e sorprese senza fine, e questa volta ancora una volta il Casino Gauntlet ha regalato momenti indimenticabili. Tra ritorni shock e incontri inaspettati, il pubblico è stato rapito dall’adrenalina di un evento che conferma la sua originalità e il suo fascino. E a trionfare, ancora una volta, è stato il grande favorito della serata, pronto a conquistare nuovi traguardi: MJF.

Il Casino Gauntlet match è sicuramente il format originale più di successo della AEW: quella che inizialmente sembrava un incrocio tra la Royal Rumble e il Money in the Bank è ora uno degli appuntamenti più attesi, ed è un match che regala sempre tante sorprese e tanti incroci inaspettati. E anche quest’anno, a All In, non ha deluso le aspettative. Ancora un’opportunità titolata per MJF. A vincere il match è stato il grande favorito della vigilia, MJF, che è entrato per primo nell’incontro ma ha dovuto aspettare che ci fossero ben tredici avversari presenti per riuscire ad ottenere la vittoria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tra ritorni e sorprese, MJF vince il Casino Gauntlet

