AEW | Adam Cole in lacrime ammette che non sa se e quando tornerà sul ring

Sei pronto a immergerti in un momento di grande emozione nel mondo del wrestling? Adam Cole, in lacrime e con il cuore in mano, ha confessato di non sapere se e quando tornerà sul ring. Un gesto nobile e commovente che ha conquistato il pubblico: la sua promessa di un arrivederci, lasciando aperta la speranza di future battaglie. Come un vero campione, Cole ci ricorda che il cuore di un guerriero va oltre le sfide fisiche.

Adam Cole doveva difendere questa notte il suo titolo TNT ad All In, ma per non meglio specificati problemi di salute ha dovuto rinunciare non solo al match ma anche al titolo. Malgrado ciò Cole si è presentato sul ring ad All In per riconsegnare di persona il titolo da mettere in palio. In un discorso toccante Cole è sembrato quasi ritirarsi, anche se ha detto di non voler pensare al ritiro adesso e di voler dire solo arrivederci ai fan. Come nel caso di Kevin Owens, qualche mese fa, però, l’idea è che il wrestler sia consapevole di poter essere davvero lontano ad un possibile ritorno sul ring e le sue lacrime hanno detto chiaramente ciò. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net