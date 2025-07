WWE | Ethan Page emerge vincitore dal brutale Falls Count Anywhere match contro Ricky Saints

Nel cuore del Great American Bash, il pubblico ha assistito a un duello epico tra Ethan Page e Ricky Saints, culminato in un Falls Count Anywhere mozzafiato. La rivalità di lunga data tra i due ha raggiunto il suo apice in un match senza esclusione di colpi, che ha visto l’inaspettato inizio di Saints. Ma alla fine, solo uno è rimasto sul ring con il titolo: Ethan Page, vincitore e protagonista indiscusso della serata.

Great American Bash: la resa dei conti tra Page e Saints. Al Great American Bash, Ethan Page ha difeso con successo il NXT North American Championship contro Ricky Saints in un violento Falls Count Anywhere match. La rivalitĂ tra i due, che va avanti da mesi, ha raggiunto il suo apice in questo scontro senza esclusione di colpi. Un inizio esplosivo per Saints. Saints non ha perso tempo, attaccando “All Ego” prima ancora che potesse togliersi la giacca. Armato di un kendo stick, il challenger ha inizialmente dominato il match, cercando vendetta per l’infortunio subito settimane fa per mano del campione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ethan Page emerge vincitore dal brutale Falls Count Anywhere match contro Ricky Saints

